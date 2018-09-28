В ЕС объявлен конкурс организаций для оказания техпомощи НКА Беларуси по программе Twinning

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европейском союзе объявлен конкурс организаций для оказания консалтинговой технической помощи Национальному кадастровому агентству (НКА) Госкомимущества Беларуси по программе Twinning. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления геоинформационных систем НКА Госкомимущества Марина Литреева.

Проект нацелен на расширение возможностей НКА для рационального управления пространственными данными территорий и объектов недвижимости в соответствии с европейскими требованиями функциональной совместимости. Ожидается, что это позволит повысить эффективность использования пространственных данных не только в НКА, но и в других госорганизациях и местных исполкомах для целей управления земельными ресурсами.

"В Европейском союзе открыт прием заявок на участие в конкурсе для предоставления НКА консалтинговой технической помощи. В нем могут принять участие производственные организации стран ЕС. Организация-победитель конкурса получит свыше 1 млн евро на реализацию проекта, который рассчитан на два года. Заявки принимаются до 23 ноября 2018 года", - сказала Марина Литреева.

По итогам реализации программы Twinning должны быть достигнуты четыре результата: расширение возможностей для обмена пространственными данными по принципам совместимости Директивы INSPIRE в Беларуси; передача европейского опыта определения и разработки пространственных данных; укрепление потенциала электронных услуг НКА, а также человеческого потенциала для производства, управления и обмена данными. "По каждому из направлений будут работать команды экспертов. После они должны будут отчитаться о достигнутых результатах", - пояснила Марина Литреева.-0-