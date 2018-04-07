В финал проекта "100 идей для Беларуси" вышли 119 авторских разработок

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В финал республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" вышли 119 авторских разработок, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", куратор проекта Элина Брага.

Разработки будут представлены в 16 номинациях: 51 проект презентуют школьники и учащиеся ссузов и профессионально-технических колледжей и лицеев, 25 - студенты и 43 - работающая молодежь и молодые ученые. Все они победители областных (Минского городского) этапов конкурса. "Самыми популярными номинациями конкурса в 2017 году стали "Информационно-коммуникационные технологии" (в финал вышли более 20 проектов) и "Медицина, фармация, медицинская техника" (13 проектов)", - отметила Элина Брага. Среди других особенностей нынешнего конкурса она назвала новые номинации "Инклюзивное пространство", "Информационно-коммуникативные технологии для людей с инвалидностью" и участие в проекте людей с ограниченными возможностями на общих основаниях.

В этом году финальные мероприятия конкурса "100 идей для Беларуси" пройдут два дня. Торжественное открытие праздника молодежной науки и инноваций состоится 11 апреля в Минске. "Здесь можно будет пообщаться с героями книги "100 идей для Беларуси", финалистами конкурса и представителями республиканского экспертного совета, ознакомиться с новыми разработками, фактически готовыми к коммерциализации, - рассказала Элина Брага. - Центральным событием первого дня станет форсайт-дискуссия "IT и молодежь - белорусский прорыв". Совместно с именитыми экспертами молодые люди обсудят ряд актуальных тем: от общих трендов цифровой трансформации до построения цифровой экономики в Беларуси". В этот же день состоится защита проектов. Членам экспертного совета предстоит оценить не только актуальность и новизну идеи, практическую значимость работы, но и реальность его реализации.

Во второй конкурсный день, 12 апреля, в выставочном комплексе "Белэкспо" откроется интерактивная выставка республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". Здесь состоится награждение победителей. Школьникам и учащимся ссузов и колледжей будут вручены рекомендации Центрального комитета ОО "БРСМ" для поступления в вузы на специальности, соответствующие профилю их конкурсного проекта. Победители-студенты получат приглашение пройти школу "Молодой ученый под ключ" при Национальной академии наук Беларуси. "Всем победителям в номинациях предоставляется возможность принять участие в Республиканском конкурсе инновационных проектов. На основании решения совета десять лучших авторских проектов гарантированно получат денежные средства в размере до 40 тарифных ставок для разработки бизнес-планов для дальнейшего участия в конкурсе в порядке и на условиях, определенных Государственным комитетом по науке и технологиям", - добавила куратор проекта.

Кроме того, партнеры проекта предоставят молодым людям образовательную поддержку и возможность пройти обучающий курс для начинающих в бизнесе, сертификаты на бесплатное обучение в стартап-акселераторе, регистрацию фирмы, размещение в течение года на базе бизнес-инкубатора и другие бонусы.

Элина Брага обратила внимание, что сейчас в группе "Молодежь Беларуси" в социальной сети ВКонтакте организовано голосование за лучший авторский проект. Имя победителя по версии интернет-пользователей станет известно 12 апреля.

Идейным вдохновителем проекта "100 идей для Беларуси" с 2011 года выступает Белорусский республиканский союз молодежи.-0-