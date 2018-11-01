В конкурсе по выбору туристического бренда Беларуси участвуют 24 проекта

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На конкурс по выбору оригинальной концепции туристического бренда Беларуси поступило 24 работы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Работы подготовили представители рекламных, креативных, коммуникационных, брендинговых агентств, а также частные лица и общественные организации. Три варианта концепции бренда представило одно из российских агентств.

Первое заседание жюри конкурса прошло под председательством заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного. В состав жюри входят представители органов госуправления, общественных организаций, туристических компаний, рекламных агентств, Национального агентства по туризму, вузов. Авторы работ представили свои проекты и пояснили замысел, концепцию, эскиз, слоган и логотип туристического бренда. Члены жюри выставили предварительные оценки.

Как отметил Михаил Портной, проделана большая работа, многие проекты можно брать за основу. Тем не менее всем конкурсантам дали еще две недели на исправление недостатков, уточнение деталей, после чего жюри соберется вновь. Затем лучшие проекты будут представлены для общественного обсуждения. Окончательное решение вынесет экспертный совет во главе с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко.

Михаил Портной подчеркнул, что туристический бренд страны - это не просто рисунок, некий графический символ, а эмоционально-информационный образ, который должен быть уникальным, привлекательным и узнаваемым. Он будет служить дополнительным инструментом повышения привлекательности Беларуси, улучшения ее имиджа, усиления конкурентоспособности. Предполагается, что бренд в дальнейшем будет широко использоваться для презентации и продвижения туристических возможностей страны на международном уровне.-0-