В "Краiне марозiва" весь день будут угощать пломбиром тех, кто общается на белорусском языке

Фестиваль "Краiна марозiва" решил необычным способом поощрить всех, кто в повседневной жизни разговаривает на белорусском языке. Минчанам предлагают рассказать о своем белорусскоязычном друге и выразить ему "респект" на сайте белыполюс.бел . За это друга сделают почетным гостем фестиваля, который пройдет 30 июня возле "Минск-Арены", и целый день будут угощать мороженым "Белы полюс 1938". Рассказать о своем белорусскоязычном друге, которым гордишься, можно в течение трех дней - с 19 по 21 июня.

По данным переписи населения 2009 года, почти 2/3 жителей нашей страны владеют белорусским языком. Однако всего 6% пользуются им при общении с друзьями, на работе или дома.

- Белорусы, которые в обычной жизни разговаривают на родном языке, вряд ли относятся к этому, как к достижению, и могут постесняться сами регистрироваться на сайте . Но нам очень хотелось поощрить этих людей, поэтому мы предлагаем родным и знакомым самим отметить своих "беларускамоўных" товарищей, - рассказывает один из организаторов проекта "Краiна марозiва" Максим Журович. - Мне самому привычнее говорить по-русски, но я всегда испытывал большое уважение к своим белорусскоязычным друзьям и коллегам. За выбор в пользу "мовы" каждому из них хочется сказать "дзякуй". Для этого мы и запустили нашу акцию "Краiна марозiва".

Собирать заявки на сайте будут до пятницы. После этого их обработают и напечатают именные паспорта почетных граждан "Краiны марозiва". По ним на фесте каждый час белые медведи будут угощать бесплатным пломбиром. Организаторы не знают, сколько "беларускамоўных" зарегистрируют, поэтому пока подготовили 2000 паспортов. Но при необходимости напечатают дополнительную партию специально к фесту.

"Краiна марозiва" появится 30 июня возле "Минск-Арены". Тематический парк развлечений построят в честь 80-летия белорусского пломбира. Праздник обещают сделать мова-френдли: официальным языком сладкой страны будет белорусский, а импровизированной столицей станет "Мова-Сiцi". Здесь можно будет сыграть в гигантский белорусскоязычный "Скрабл", попробовать свои силы в "Мафии" и других настолках "на мове". Гости посетят сеанс speed-dating, где их научат без стеснения общаться с незнакомцами на белорусском на любую тему: о погоде или недавно прочитанной книге, новом блокбастере или любимом вкусе мороженого.

- Разговаривать на родном языке или нет - это личный выбор каждого, но любить его - это, пожалуй, обязанность. Мы неслучайно делаем такой большой акцент на белорусском языке на нашем фестивале. "Белы полюс 1938" - это пломбир, который в этом году мы воссоздали по белорусскому рецепту 80-летней давности. Такой продукт просто обязан говорить с потребителем на языке Коласа и Купалы. В "Краiне марозiва" мы постараемся показать всю его красоту и современное звучание. Мы уверены, что он может дарить такие же позитивные эмоции как мороженое, - поясняет Максим Журович.

Музыка на фестивале тоже будет только белорусскоязычная. Первые четыре "дзякуй" уже полетели к хедлайнерам феста - Akute, Shuma, "Разбiтае сэрца пацана" и "Маланка Оркестр".

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