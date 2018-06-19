В "Краiне марозiва" весь день будут угощать пломбиром тех, кто общается на белорусском языке

Фестиваль "Краiна марозiва" решил необычным способом поощрить всех, кто в повседневной жизни разговаривает на белорусском языке. Минчанам предлагают рассказать о своем белорусскоязычном друге и выразить ему "респект" на сайте
По данным переписи населения 2009 года, почти 2/3 жителей нашей страны владеют белорусским языком. Однако всего 6% пользуются им при общении с друзьями, на работе или дома.
- Белорусы, которые в обычной жизни разговаривают на родном языке, вряд ли относятся к этому, как к достижению, и могут постесняться сами регистрироваться
Собирать заявки
"Краiна марозiва" появится 30 июня возле "Минск-Арены". Тематический парк развлечений построят в честь 80-летия белорусского пломбира. Праздник обещают сделать мова-френдли: официальным языком сладкой страны будет белорусский, а импровизированной столицей станет "Мова-Сiцi". Здесь можно будет сыграть в гигантский белорусскоязычный "Скрабл", попробовать свои силы в "Мафии" и других настолках "на мове". Гости посетят сеанс speed-dating, где их научат без стеснения общаться с незнакомцами на белорусском на любую тему: о погоде или недавно прочитанной книге, новом блокбастере или любимом вкусе мороженого.
- Разговаривать на родном языке или нет - это личный выбор каждого, но любить его - это, пожалуй, обязанность. Мы неслучайно делаем такой большой акцент на белорусском языке на нашем фестивале. "Белы полюс 1938" - это пломбир, который в этом году мы воссоздали по белорусскому рецепту 80-летней давности. Такой продукт просто обязан говорить с потребителем на языке Коласа и Купалы. В "Краiне марозiва" мы постараемся показать всю его красоту и современное звучание. Мы уверены, что он может дарить такие же позитивные эмоции как мороженое, - поясняет Максим Журович.
Музыка на фестивале тоже будет только белорусскоязычная. Первые четыре "дзякуй" уже полетели к хедлайнерам феста - Akute, Shuma, "Разбiтае сэрца пацана" и "Маланка Оркестр".
Информационный партнер фестиваля - WWW.BELTA.BY.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3327 BYN
|2.32 BYN
|2.332 BYN
|USD
|2.0152 BYN
|2.01 BYN
|2.013 BYN
|RUB
|3.1437 BYN
|3.135 BYN
|3.15 BYN