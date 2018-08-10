В литовском пункте пропуска "Шумскас" временные задержки движения транспорта

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В литовском пункте пропуска "Шумскас" (сопредельный пункт пропуска с белорусской стороны "Лоша") временные задержки движения транспорта, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Сегодня до 16.00 в международном пункте пропуска "Шумскас" проводятся работы по устранению неполадок с электроснабжением. "В связи с этим возможны задержки с оформлением граждан и транспортных средств", - уточнили в Госпогранкомитете. В ведомстве попросили учитывать эту информацию при планировании заграничных поездок через белорусско-литовскую границу.-0-