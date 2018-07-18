В МИД рассказали, как поступать белорусам при потере паспорта за границей

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси во время проводимого в Facebook консульского дня рассказали, как поступать белорусам при потере паспорта или утрате денег за границей, сообщает БЕЛТА.

"В случае утраты паспорта первым шагом должен стать звонок в белорусскую дипмиссию и информирование консульского сотрудника о произошедшем. На сайте наших посольств указан телефон экстренной связи. Наши консулы в своей работе активно используют и Viber, и WhatsApp, поэтому возможность связаться с ними у граждан есть", - отметили в министерстве.

Следующим шагом должно стать обращение в местную полицию за получением справки, подтверждающей утрату паспорта. Это нужно делать обязательно, кроме тех случаев, когда это сделать объективно невозможно.

"На пути домой в случае возможной остановки местными правоохранительными органами (проверки документов/прохождения паспортного контроля и т.п.) наличие официального документа, подтверждающего потерю белорусского паспорта, значительно облегчит вашу коммуникацию с полицией", - пояснили в МИД.

В случае потери паспорта человек может вернуться в Беларусь по свидетельству на возвращение. Чтобы получить этот документ, необходимо лично предоставить в посольство Беларуси заявление на его выдачу, две цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм. Подробный перечень документов на получение свидетельства на возвращение есть на всех сайтах белорусских дипмиссий.

За выдачу этого документа гражданам старше 14 лет в случае утраты паспорта предусмотрена оплата консульского сбора - 20 евро. При наличии веских причин может быть принято решение об освобождении гражданина от платы. "Мы всегда призываем наших дипломатов видеть перед собой людей и вникать в суть каждой конкретной ситуации для принятия правильного решения, ведь, на наш взгляд, будет не совсем корректно ставить знак равенства между утратой паспорта 19-летним студентом, впервые отправившимся в автобусный тур по Европе, и владельцем собственного бизнеса, утерявшим паспорт на праздновании Октоберфеста", - добавили в ведомстве.

Если белорусский турист лишился за границей денег и у него нет средств даже на обратный билет, в МИД советуют обращаться в белорусскую дипмиссию в стране инцидента либо в случае ее отсутствия - в дипмиссию России.

Одновременно находящиеся в Беларуси родственники или друзья пострадавшего могут обращаться в главное консульское управление МИД (+375172222665, +375172222666, +375172222676) либо в ночное время к дежурному по МИД (+375173272922) - ситуацию будут решать уже в ручном режиме совместными усилиями.-0-