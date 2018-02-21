В Минприроды пояснили, как действовать при обнаружении раненых или больных диких животных

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси напоминает о порядке действий физических и юридических лиц при обнаружении раненых, травмированных или больных диких животных. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Граждане должны сообщить о раненом или больном диком животном пользователю охотничьих угодий, или в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел, или в дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям, которые обязаны передать данное сообщение должностному лицу пользователя охотничьих угодий или местного исполнительного и распорядительного органа.

Представители территориального органа Минприроды, местного исполнительного и распорядительного органа или пользователя охотничьих угодий, государственной ветеринарной службы района, города выезжают на место и принимают решение о дальнейшей судьбе животного и его отлове в случае необходимости. Отловленное животное по решению комиссии может быть передано на содержание гражданину, индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу с его согласия.

Условия содержания дикого животного должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №16 от 27 февраля 2007 года. Например, для косули необходим вольер высотой не менее 2,5 м и площадью 15 кв.м.

Законодательством об охране и использовании животного мира запрещено изымать диких животных из среды их обитания для содержания и (или) разведения в неволе без разрешения Минприроды за исключением отдельных широко распространенных и многочисленных видов. Содержание и (или) разведение в неволе незарегистрированных диких животных, подлежащих регистрации, запрещаются.

Граждане, которые нарушили требования законодательства об охране и использовании животного мира, будут привлечены к административной ответственности.-0-