В Национальном аэропорту Минск открыли пункт возврата денег за покупки по системе Tax Free

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск открылся пункт возврата наличных денежных средств за покупки по системе Tax Free, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

"На территории аэровокзального комплекса Национального аэропорта Минск открылся новый пункт возврата наличных денежных средств за покупки по системе Tax Free. Он расположен в зоне работы магазинов Duty Free залов вылета 2-3", - отметили в пресс-службе.

В аэропорту подчеркнули, что механизм возврата налога на добавленную стоимость (Tax Free) иностранным гражданам за приобретенные товары применяется во многих странах мира, что способствует повышению привлекательности торговли и развитию туризма. "В Беларуси с 2013 года создана и функционирует система возврата НДС, оператором которой является РУП "Белтаможсервис". В настоящее время более 400 магазинов страны предоставляют возможность приобретения иностранным гражданам товаров по системе Tax Free", - пояснили в пресс-службе.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-