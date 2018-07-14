В "Новой Гуте" образовалась очередь из туристических автобусов на выезд в Украину

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном автодорожном пункте пропуска "Новая Гута" образовалась очередь на выезд в Украину из автобусов с клиентами туристических фирм. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Начиная с полудня 14 июля туристические группы массово прибывают к этому пункту пропуска - по 5-6 автобусов одновременно. С 14.00 оформления на выезд приходится ожидать в среднем двум десяткам рейсовых автобусов.

"При этом в ближайших пункта пропуска, способных принимать автобусы, очередей не наблюдается, что говорит о недостаточно эффективном планировании маршрутов со стороны туроператоров. Туристические компании не учитывают рекомендации Госпогранкомитета о равномерном распределении автомобильных перевозок групп туристов, направляющихся как на отдых, так и возвращающихся в страну", - отметил Антон Бычковский.

Он подчеркнул, что контрольные органы принимают все необходимые меры для ускорения пересечения государственной границы. "Задействованы все рабочие места с привлечением резервов. Пограничный контроль занимает не более 10 минут на одно такое транспортное средство при нормативе - 15 минут. С 14.00 по 18.00 оформлено 22 туристических автобуса. При том что пропускная способность "Новой Гуты" составляет 4 автобуса в час. Тем не менее при таком количестве транспортных средств время ожидания может достигать до 6 часов", - констатировал Антон Бычковский.

Госпогранкомитет напоминает турфирмам о необходимости заблаговременно направлять информацию о планируемых времени и месте пересечения государственной границы в соответствующие местные органы управления спорта и туризма для их равномерного распределения по времени суток и месту пересечения границы. Для своевременного принятия мер реагирования информация от турфирм должна быть подана не позднее чем за двое суток до отправления.-0-