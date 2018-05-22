В парке "Великий камень" в перспективе смогут жить и работать 120 тыс. человек

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" в перспективе смогут жить и работать 120 тыс. человек. Об этом сообщил глава администрации парка Александр Ярошенко сегодня на заседании комитета БелТПП по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Ярошенко коснулся темы развития социальной инфраструктуры на территории парка. "В долгосрочной перспективе это город с 120 тыс. населения с соответствующими инфраструктурными элементами - жильем, офисными, торговыми помещениями. Уже получили одобрение Государственного совета Китайской Народной Республики на выделение средств на строительство первого жилого комплекса в парке. В июле предполагаем начать его строительство и завершить уже в следующем году", - сказал он. В ближайшей перспективе планируется возвести также школу, детский сад и поликлинику.

Александр Ярошенко отметил, что будет решаться и вопрос совершенствования транспортной логистики. "В настоящее время из центра Минска в парк можно добраться в течение 40-50 минут при отсутствии пробок. В перспективе есть возможности построить скоростную магистраль через улицу Ваупшасова, которая сократит расстояние между Минском и парком в два раза. Будет возможность добираться в парк за 10-15 минут. Также будет рассматриваться возможность использования скоростного трамвая, электрички", - рассказал глава администрации парка "Великий камень".

Как сообщалось, соглашение между правительством Беларуси и правительством КНР о реализации проекта "Строительство жилого арендного комплекса на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" заключено 15 мая в Минске в форме обмена письмами. Документом предусмотрено привлечение безвозмездной помощи для строительства жилого арендного комплекса в размере 127,17 млн юаней.-0-