6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В печать отдан последний том "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі". Первый тираж в 1 тыс. экземпляров будет отпечатан сегодня в типографии Белорусского Дома печати, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Во время печати четвертого тома "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі"

В книге, которая завершает четырехтомное издание, отражается период истории страны от Февральской революции 1917 года до настоящего времени. Объем последнего тома "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі" составляет 272 страницы. Ожидается, что в торговую сеть книга поступит в конце сентября. В пресс-службе отметили, что даты выхода первого и заключительного томов издания разделяют почти десять лет.

Во время печати четвертого тома "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі"

Главная идея издания "Вялікі гістарычны атлас Беларусі" - дать широкому кругу общественности полное, наглядное и научное представление об истории Беларуси от древности до наших дней, показать место белорусов в сообществе европейских народов. В основу периодизации атласа положены судьбоносные этапы этногенеза белорусского народа, его пути к образованию самостоятельного государства. Атлас является первым уникальным научно-справочным картографическим произведением, наиболее полно отражающим историческое прошлое белорусского государства, и представляет собой колоссальный совместный труд белорусских ученых и картографов.

Во время печати четвертого тома "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі"

Основную роль в организации работ по созданию атласа, выполнение картографических работ и его финансирование осуществило РУП "Белкартография" Государственного комитета по имуществу. Несомненная заслуга в подготовке издания принадлежит ученым института НАН Беларуси, Белорусского государственного университета, специалистам Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации, иных государственных органов и организаций, добавили в комитете.

Во время печати четвертого тома "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі"

Первый том посвящен наиболее раннему периоду - от появления первобытного человека на территории, где сегодня находится современная Беларусь, и до середины XVI века. По хронологии он ограничен конкретной датой - 1569 годом, когда в результате Люблинской унии белорусские земли были включены в состав Речи Посполитой. Второй - периоду в составе этого государства до прекращения его существования в конце XVIII века. В третьей книге повествуется о времени, когда белорусские земли входили в состав Российской империи или до Февральской революции 1917 года.

Во время печати четвертого тома "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі"

В завершающем, четвертом томе отражены происходившие на территории Беларуси в период от Февральской революции 1917 года до настоящего времени военные и революционные события, административные преобразования, общественно-политическая жизнь, социально-экономические, религиозные и культурные процессы, а также иные аспекты истории становления Беларуси в качестве активного субъекта международных отношений.

Рабочий вариант четвертого тома

Атлас дает представление о непростом пути формирования белорусской государственности в ХХ веке: объявление Белорусской Народной Республики (БНР), образование Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР), создание независимого государства - Республики Беларусь. Отражены события польско-советской и Второй мировой войн. Показаны белорусские земли в составе Польши и процесс их воссоединения с БССР.

Рабочий вариант четвертого тома

Планы городов представлены архивными документами 1920-1930-х годов и отражают период, когда территория Беларуси входила в разные государственные образования.

Особое место в атласе занимают карты, освещающие трагические события Великой Отечественной войны. На захваченных врагом белорусских землях развернулось небывалое в истории движение сопротивления: образовывались подпольные группы, партизанские отряды. Все это нашло свое место на страницах атласа.

Рабочий вариант четвертого тома

Нашло отражение на страницах атласа восстановление разрушенного после войны народного хозяйства БССР, учреждений образования, науки и культуры, выход республики на международную арену в качестве одной из стран - основателей ООН.

В завершающем томе атласа представлена оригинальная генеральная карта "Беларусь в середине ХХ - начале XХІ в". На ней отражены изменения, которые происходили в составе населенных пунктов Беларуси с момента ее полного освобождения от германской оккупации в 1944 году до современности.

Главный редактор РУП "Белкартография" Галина Ляхова

Указатель содержит списки населенных пунктов страны с привязкой к современному административному делению Республики Беларусь.-0-

Фото Оксаны Манчук