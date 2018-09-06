6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В печать отдан последний том "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі". Первый тираж в 1 тыс. экземпляров будет отпечатан сегодня в типографии Белорусского Дома печати, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.
В книге, которая завершает четырехтомное издание, отражается период истории страны от Февральской революции 1917 года до настоящего времени. Объем последнего тома "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі" составляет 272 страницы. Ожидается, что в торговую сеть книга поступит в конце сентября. В пресс-службе отметили, что даты выхода первого и заключительного томов издания разделяют почти десять лет.
Главная идея издания "Вялікі гістарычны атлас Беларусі" - дать широкому кругу общественности полное, наглядное и научное представление об истории Беларуси от древности до наших дней, показать место белорусов в сообществе европейских народов. В основу периодизации атласа положены судьбоносные этапы этногенеза белорусского народа, его пути к образованию самостоятельного государства. Атлас является первым уникальным научно-справочным картографическим произведением, наиболее полно отражающим историческое прошлое белорусского государства, и представляет собой колоссальный совместный труд белорусских ученых и картографов.
Основную роль в организации работ по созданию атласа, выполнение картографических работ и его финансирование осуществило РУП "Белкартография" Государственного комитета по имуществу. Несомненная заслуга в подготовке издания принадлежит ученым института НАН Беларуси, Белорусского государственного университета, специалистам Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации, иных государственных органов и организаций, добавили в комитете.
Первый том посвящен наиболее раннему периоду - от появления первобытного человека на территории, где сегодня находится современная Беларусь, и до середины XVI века. По хронологии он ограничен конкретной датой - 1569 годом, когда в результате Люблинской унии белорусские земли были включены в состав Речи Посполитой. Второй - периоду в составе этого государства до прекращения его существования в конце XVIII века. В третьей книге повествуется о времени, когда белорусские земли входили в состав Российской империи или до Февральской революции 1917 года.
В завершающем, четвертом томе отражены происходившие на территории Беларуси в период от Февральской революции 1917 года до настоящего времени военные и революционные события, административные преобразования, общественно-политическая жизнь, социально-экономические, религиозные и культурные процессы, а также иные аспекты истории становления Беларуси в качестве активного субъекта международных отношений.
Атлас дает представление о непростом пути формирования белорусской государственности в ХХ веке: объявление Белорусской Народной Республики (БНР), образование Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР), создание независимого государства - Республики Беларусь. Отражены события польско-советской и Второй мировой войн. Показаны белорусские земли в составе Польши и процесс их воссоединения с БССР.
Планы городов представлены архивными документами 1920-1930-х годов и отражают период, когда территория Беларуси входила в разные государственные образования.
Особое место в атласе занимают карты, освещающие трагические события Великой Отечественной войны. На захваченных врагом белорусских землях развернулось небывалое в истории движение сопротивления: образовывались подпольные группы, партизанские отряды. Все это нашло свое место на страницах атласа.
Нашло отражение на страницах атласа восстановление разрушенного после войны народного хозяйства БССР, учреждений образования, науки и культуры, выход республики на международную арену в качестве одной из стран - основателей ООН.
В завершающем томе атласа представлена оригинальная генеральная карта "Беларусь в середине ХХ - начале XХІ в". На ней отражены изменения, которые происходили в составе населенных пунктов Беларуси с момента ее полного освобождения от германской оккупации в 1944 году до современности.
Указатель содержит списки населенных пунктов страны с привязкой к современному административному делению Республики Беларусь.-0-
Фото Оксаны Манчук
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