В Пекине подписан план мероприятий по проведению Года образования Беларуси и Китая

2 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. План мероприятий по проведению в 2019-м Года образования Беларуси и Китая подписан в Пекине. Документ принят в ходе состоявшегося 2 ноября третьего заседания белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.
Заседание прошло под председательством руководителей национальных частей комитета - заместителя главы Администрации Президента Беларуси Николая Снопкова и члена Политбюро ЦК КПК, члена Секретариата ЦК КПК, секретаря Политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкуня. Стороны рассмотрели комплекс вопросов сотрудничества, подвели итоги реализации решений второго заседания комитета, которое состоялось в августе 2016 года в Минске. Определены задачи на ближайшую перспективу.
На мероприятии с докладами выступили также руководители секретариатов национальных частей комитета - заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй. Свои точки зрения изложили главы и руководители комиссий, входящих в состав межправкомитета по сотрудничеству: по торгово-экономическому сотрудничеству; по научно-техническому сотрудничеству; по сотрудничеству в области безопасности; по сотрудничеству в области образования; по сотрудничеству в области культуры.
По итогам заседания подписан ряд документов. В их числе итоговый протокол заседания комитета, план сотрудничества между Министерством культуры Беларуси и Министерством культуры и туризма Китая на 2019-2022 годы.
Стороны договорились провести четвертое заседание комитета в 2020 году в Минске. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4207 BYN
|2.418 BYN
|2.422 BYN
|USD
|2.1171 BYN
|2.117 BYN
|2.119 BYN
|RUB
|3.2272 BYN
|3.215 BYN
|3.229 BYN