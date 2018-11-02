В Пекине подписан план мероприятий по проведению Года образования Беларуси и Китая

2 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. План мероприятий по проведению в 2019-м Года образования Беларуси и Китая подписан в Пекине. Документ принят в ходе состоявшегося 2 ноября третьего заседания белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

Заседание прошло под председательством руководителей национальных частей комитета - заместителя главы Администрации Президента Беларуси Николая Снопкова и члена Политбюро ЦК КПК, члена Секретариата ЦК КПК, секретаря Политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкуня. Стороны рассмотрели комплекс вопросов сотрудничества, подвели итоги реализации решений второго заседания комитета, которое состоялось в августе 2016 года в Минске. Определены задачи на ближайшую перспективу.

На мероприятии с докладами выступили также руководители секретариатов национальных частей комитета - заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй. Свои точки зрения изложили главы и руководители комиссий, входящих в состав межправкомитета по сотрудничеству: по торгово-экономическому сотрудничеству; по научно-техническому сотрудничеству; по сотрудничеству в области безопасности; по сотрудничеству в области образования; по сотрудничеству в области культуры.

По итогам заседания подписан ряд документов. В их числе итоговый протокол заседания комитета, план сотрудничества между Министерством культуры Беларуси и Министерством культуры и туризма Китая на 2019-2022 годы.

Стороны договорились провести четвертое заседание комитета в 2020 году в Минске. -0-