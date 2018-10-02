В работе по содействию занятости не может быть формализма - Андрейченко

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе по содействию занятости не может быть формализма, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии, передает корреспондент БЕЛТА.
"В своих избирательных округах мы должны на особом контроле держать вопросы деятельности комиссий по содействию трудоустройству. Формализм в этой работе абсолютно недопустим", - сказал Владимир Андрейченко.
Граждане должны быть твердо убеждены в том, что в трудной жизненной ситуации им обязательно будет оказана помощь, добавил председатель Палаты представителей.-0-
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