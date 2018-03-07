В работе системы ЕРИП наблюдаются замедления

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В системе ЕРИП наблюдаются замедления в работе. Такая информация размещена на сайте НКФО "ЕРИП", сообщает БЕЛТА.

"На данный момент наблюдаются замедления в работе системы. Технические специалисты работают над восстановлением штатной работоспособности системы", - говорится в сообщении.

В ЕРИП приносят извинения за временные неудобства.-0-