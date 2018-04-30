В результате ДТП с автобусом в Латвии пострадала белоруска, угрозы ее жизни нет - посольство

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП с автобусом в Латвии пострадала белоруска, угрозы ее жизни нет. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте посольства Беларуси в Латвии, сообщает БЕЛТА.

Белорусский автобус попал в ДТП в Латвии, есть пострадавшие Авария произошла сегодня утром на Баусском шоссе. По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.

"Посольство находится в контакте с Госполицией Латвии в связи с аварией белорусского автобуса на 30-м км Баусского шоссе. Среди пострадавших одна гражданка Беларуси, угрозы для ее жизни нет", - информирует посольство.

Как сообщалось, авария произошла сегодня утром. По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.-0-