В Таджикистане заинтересованы в белорусской технике для перерабатывающей промышленности

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таджикистане заинтересованы в белорусских технике и технологиях для перерабатывающей промышленности. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал председатель торгово-промышленной палаты Таджикистана Саид Шариф, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что Беларусь и Таджикистан должны использовать все ресурсы и возможности для развития отношений. "Мы заинтересованы развивать сотрудничество в области гидроэнергетики, горнорудной промышленности, машиностроении, легкой и пищевой промышленности, переработке овощей и фруктов, в области здравоохранения, особенно в фармацевтике. Также в сфере интересов строительство, телекоммуникации, образование, ремесленничество, туризм и банковское дело", - сказал Саид Шариф.

"Мы очень хотели бы приобрести технику и технологии в перерабатывающей отрасли. Для переработки сырья, которым мы располагаем. Таджикистан - член Всемирной торговой организации, то есть мы имеем доступ к мировому рынку. А техника и технологии Беларуси современны и позволяют выпускать продукцию, отвечающую мировому стандарту", - подчеркнул Саид Шариф.-0-