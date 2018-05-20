В Таджикистане заинтересованы в белорусской технике для перерабатывающей промышленности

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таджикистане заинтересованы в белорусских технике и технологиях для перерабатывающей промышленности. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал председатель торгово-промышленной палаты Таджикистана Саид Шариф, сообщает БЕЛТА.
Он отметил, что Беларусь и Таджикистан должны использовать все ресурсы и возможности для развития отношений. "Мы заинтересованы развивать сотрудничество в области гидроэнергетики, горнорудной промышленности, машиностроении, легкой и пищевой промышленности, переработке овощей и фруктов, в области здравоохранения, особенно в фармацевтике. Также в сфере интересов строительство, телекоммуникации, образование, ремесленничество, туризм и банковское дело", - сказал Саид Шариф.
"Мы очень хотели бы приобрести технику и технологии в перерабатывающей отрасли. Для переработки сырья, которым мы располагаем. Таджикистан - член Всемирной торговой организации, то есть мы имеем доступ к мировому рынку. А техника и технологии Беларуси современны и позволяют выпускать продукцию, отвечающую мировому стандарту", - подчеркнул Саид Шариф.-0-
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