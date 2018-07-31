В Вооруженных Силах Беларуси проходит учение по вопросам тылового обеспечения

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси проходит командно-штабное учение с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Учение проводится с 31 июля по 2 августа под руководством заместителя министра обороны по тылу - начальника тыла Вооруженных Сил генерал-майора Андрея Бурдыко. "Главной целью учения является совершенствование слаженности органов военного управления тылового обеспечения в управлении подчиненными силами и средствами, повышение уровня обученности воинских частей и организаций тыла по вопросам обеспечения устойчивого функционирования системы тылового обеспечения", - отметили в военном ведомстве.

На аэродроме Лида, общевойсковых полигонах Обуз-Лесновский и Борисовский будут отработаны вопросы организации инженерно-аэродромного и аэродромно-технического обеспечения, технического прикрытия объектов на участках военно-автомобильных дорог, выдачи запасов горючего, продовольствия и вещевого имущества с полевых отделов хранения баз тыла Вооруженных Сил и доставки их автомобильным транспортом центра в районы передачи.-0-