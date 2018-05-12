12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси выбрали молодую семью года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
Заключительный этап конкурса молодых семей состоялся в Центральном Доме офицеров. Решением жюри фестиваля молодой семьей года стала семья старшего лейтенанта Сергея Теплякова (49-я радиотехническая бригада Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны). Второе место заняла семья старшего лейтенанта Олега Лютаревича (72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов). Почетная бронза у семьи капитана Максима Созончука (56-й отдельный полк связи Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны).
В финале конкурса встретились шесть семей военнослужащих из Минска, Гродно, Постав, Борисова, Марьиной Горки, Боровки. Им пришлось доказывать, что именно их союз самый творческий, а отношения самые искренние. Каждая пара стремилась продемонстрировать уникальность и внутреннюю экспрессию своей семьи в трех конкурсах - визитная карточка, конкурс "Мой родны кут, як ты мне мілы…" и творческий конкурс.
"Цель проведения фестиваля - формирование у молодых семей военнослужащих качеств, необходимых для развития и укрепления семейных отношений и ценностей, гражданской ответственности, понимания членами семей важности выполняемых военнослужащими задач, а также пропаганды здорового образа жизни. Проведение конкурса также призвано способствовать раскрытию творческого потенциала молодых семей и их социальной активности", - отметили в военном ведомстве.-0-
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