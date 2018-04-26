В Вооруженных Силах Беларуси завершается формирование сборной для участия в АрМИ-2018

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси завершается формирование сборной для участия в Армейских международных играх-2018. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления боевой подготовки ВС Беларуси генерал-майор Андрей Некрашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас находимся на завершающем этапе отборочных состязаний по всем конкурсам Армейских международных игр, в которых примем участие. Многие команды практически сформированы, проводятся сборы на базе конкретных воинских частей", - сказал Андрей Некрашевич.

По его словам, состав команды танкового биатлона станет известен уже завтра. "Сегодня на 230-м полигоне проходят отборочные состязания по танковому биатлону. Они позволят к исходу завтрашнего дня иметь основной состав сборной команды ВС по этой дисциплине. На следующей неделе пройдут отборочные состязания на базе 227-го общевойскового полигона в Борисове по отбору лучших специалистов в команду конкурса "Суворовский натиск". Лучшие экипажи БМП-2 примут участие в АрМИ-2018 на территории Китая. Боевые машины предоставит принимающая сторона - новую технику тоже надо уметь осваивать", - подчеркнул генерал-майор.

АрМИ пройдут с 28 июля по 11 августа на территории шести стран. Программа включает 27 конкурсов. Белорусские военные планируют принять участие в 15 из них, среди которых "Снайперский рубеж", "Воин Содружества", "Танковый биатлон", "Суворовский натиск", "Авиадартс". На территории Беларуси с 28 июля по 11 августа в рамках АрМИ-2018 пройдет конкурс "Снайперский рубеж". Его примет полигон 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом.-0-