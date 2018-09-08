8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси завершается первый этап командно-штабного учения (КШУ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"Завершая первый этап учения, штабы объединений и воинских частей на практике отрабатывают вопросы по управлению воинскими частями и подразделениями в ходе ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований. Детально прорабатываются вопросы несения службы по охране и обороне важных государственных и военных объектов", - проинформировали в военном ведомстве.

На шести полигонах страны продолжается КШУ Вооруженных Сил. Военнослужащие отрабатывают действия по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, тренируются в занятии районов обороны, огневых позиций общевойсковыми подразделениями, районов выполнения учебно-боевых задач артиллерийскими подразделениями, совершенствуют тактику ведения разведывательно-поисковых действий на угрожаемых направлениях.

Авиация ВВС и войск ПВО частью сил продолжает нести боевое дежурство. Подразделения сил специальных операций тренируются в прикрытии важных государственных и военных объектов.

Учение стартовало 6 сентября и проходит под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Олега Белоконева. В нем принимают участие около 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов. Мероприятие проводится с целью проверки уровня обученности органов управления, других войск и воинских формирований и их способности управлять выделенными силами и средствами при выполнении задач по предназначению. Завершится учение 12 сентября.-0-