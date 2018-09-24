В Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап комплексной проверки готовности и способности соединений и воинских частей Вооруженных Сил выполнить задачи по предназначению начался 24 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, воинские части боевого и технического обеспечения.

Как отметили в министерстве, запланированы поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов, комплектование военной и специальной техникой за счет снятия транспортных средств, находящихся на длительном хранении и получаемых из государственных органов и организаций, а также получение материальных средств со складов и баз хранения. Планируется призвать из запаса около 650 человек, получить около 20 единиц техники.

Проверка позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, подразделений - выполнять поставленные задачи.

Завершится проверка штабными тренировками и тактико-специальными учениями.-0-