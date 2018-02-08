В законопроектах необходимо минимизировать количество отсылочных норм - Бодак

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В законопроектах необходимо минимизировать количество отсылочных норм. Такое мнение журналистам высказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Алла Бодак, передает корреспондент БЕЛТА.

В принимаемых сегодня законах порой много отсылочных норм, поэтому обывателю зачастую бывает очень сложно разобраться во всем этом потоке правовых актов. То, что закон не должен изобиловать большим количеством отсылочных норм, неоднократно говорил и глава государства в посланиях белорусскому народу и Национальному собранию. "Поэтому нам очень важно оптимизировать количество нормативных правовых актов. Причем не всегда можно подзаконным актом регулировать целый ряд отношений", - сказала председатель Постоянной комиссии. Упорядочить этот вопрос можно в том числе путем введения пакетного принципа подготовки законопроектов.

Пакетный принцип сегодня предусмотрен только в отношении проектов указов, которые устанавливают кардинально новые отношения. Речь идет о том, что с основным документом одновременно готовится и весь остальной пакет актов, обеспечивающих механизм его реализации. "Если, допустим, в указе предусматриваются отсылочные нормы, что порядок (его реализации. - Прим. БЕЛТА) регламентируется либо постановлением правительства, либо ведомственным актом, то одновременно готовятся все эти акты: и проект указа, и проект постановления, и проект ведомственного акта. То есть так называемый пакет всех правовых актов, которые необходимы для уяснения смысла регулирования конкретной сферы общественных отношений", - сказала Алла Бодак.

"Мы считаем, что пакетный принцип - один из способов повышения качества и эффективности нашего национального законодательства. И мы в Совете Республике еще год назад на научно-консультативном совете рассмотрели все проблемы, касающиеся не только законотворческого процесса, но и вообще подготовки всех правовых актов в контексте проекта закона о нормативных правовых актах, который в настоящее время находится в парламенте", - отметила Алла Бодак. Поэтому сейчас есть хорошая возможность сделать более совершенным механизм подготовки и законов, и других правовых актов, повысить качество нормотворческой деятельности.

Сегодня в Овальном зале Дома правительства проходит семинар на тему "Повышение эффективности нормотворческой деятельности посредством использования пакетного принципа подготовки проектов нормативных правовых актов". В нем принимают участие представители Совета Республики Национального собрания, Администрации Президента, Министерства юстиции, Конституционного суда, Национального центра законодательства и правовых исследований, Национального центра правовой информации, ГУ "Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка" Генеральной прокуратуры, Академии управления при Президенте Республики Беларусь.-0-