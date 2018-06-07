Вакульчик о новых коррупционных разоблачениях: установлены многочисленные факты взяток на десятки тысяч долларов

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик прокомментировал сегодня журналистам новые коррупционные разоблачения в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Валерия Вакульчика, установлены многочисленные факты взяток на десятки тысяч долларов. "Пока то, что доказано, за год около $140 тыс. Но эта цифра однозначно будет расти", - сказал он.

Подробности председатель КГБ обещал обнародовать в течение 10 дней - максимум двух недель.

На данный момент известно, что задержаны несколько высоких должностных лиц.-0-