Вакульчик: в Беларуси организована бескомпромиссная и принципиальная борьба с коррупцией

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси организована бескомпромиссная и принципиальная борьба с коррупцией. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик, сообщает БЕЛТА.

"У некоторых складывается впечатление, или они пытаются интерпретировать информацию о выявлении и пресечении тех или иных коррупционных проявлений как наличие масштабной коррупции у нас в стране. Реально все эти публикации, которые появляются в СМИ, говорят не о том, что у нас много коррупционных проявлений, а о том, что у нас в стране организована системная, открытая, прозрачная, бескомпромиссная и принципиальная борьба с этими негативными проявлениями", - заявил руководитель ведомства.

"Им дается принципиальная правовая оценка, принимаются соответствующие меры, не взирая на чины и ранги", - добавил он.-0-