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Ващенко: безопасность граждан - наш приоритет

Общество 26.06.2018 | 15:56
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко с детьми участников викторины
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко с детьми участников викторины

26 июня, Минск /Виктория Апанасенок - БЕЛТА/. Приоритетом в работе МЧС является безопасность граждан, заявил сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко во время церемонии награждения победителей викторины "Марафон безопасности", проводимой на страницах газеты "7 дней".

Владимир Ващенко поблагодарил Белорусское телеграфное агентство и газету "7 дней" за информационную поддержку викторины, а также заверил, что "Марафон безопасности" будет иметь продолжение. "К сожалению, трагедии происходят, гибнут люди. Поэтому нашим приоритетом выступает безопасность граждан. И, конечно, без активного участия всего населения хороших результатов мы добиться не сможем. Очень приятно, что здесь присутствуют те, кто из года в год не просто участвует, но и побеждает в викторине. Чем больше людей мы привлечем в этот марафон, тем безопаснее станет наша жизнь", - сказал он.

Владимир Ващенко
Владимир Ващенко

Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович отметила, что "Марафон безопасности" является не первым совместным проектом с МЧС. "Могу с уверенностью заявить, исходя из моего журналистского опыта, что это самое креативное министерство в нашей стране. Мы все выполняем одну общую задачу: сделать безопасной нашу жизнь и жизнь наших близких", - считает она.

Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович
Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович

Еженедельно на протяжении двух месяцев (8 туров) читатели газеты "7 дней" могли оценить и расширить свои знания в области культуры безопасности жизнедеятельности. За время проведения проекта в редакцию поступило более 100 писем из различных уголков страны. Викторина проводилась с целью пропаганды и популяризации здорового и безопасного образа жизни, активизации интеллектуального и творческого потенциала, проявления социальной активности населения, предупреждения чрезвычайных ситуаций и формирования у граждан навыков эффективного реагирования в случае их возникновения, продвижения культуры безопасности жизнедеятельности среди населения, направленной на снижение количества чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Дипломом первой степени награждена Наталья Боровая из Молодечно. Диплом второй степени у минчанки Регины Казберович. Третье место заняла Светлана Полупанова из Солигорска.

Владимир Ващенко награждает дипломом первой степени Наталью Боровую с дочкой
Владимир Ващенко награждает дипломом первой степени Наталью Боровую с дочкой

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, главный редактор газеты "7 дней" Наталья Филипповская и обладатель диплома третьей степени Светлана Полупанова с дочкой
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, главный редактор газеты "7 дней" Наталья Филипповская и обладатель диплома третьей степени Светлана Полупанова с дочкой

Организаторами викторины выступили Министерство по чрезвычайным ситуациям, БЕЛТА, редакция газеты "7 дней" и Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси. Репортаж с церемонии награждения будет опубликован 28 июня в газете "7 дней".-0-

Победители и призеры викторины
Победители и призеры викторины

Фото Андрея Покумейко

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Теги
безопасность, Ващенко, МЧС
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