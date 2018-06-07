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Василий Жарко: принять лучших абитуриентов - главная цель вступительной кампании

Общество 07.06.2018 | 12:46
Фото из архива
Фото из архива
Вступительная кампания-2018 Новости темы Вступительная кампания-2018
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7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принять лучших абитуриентов - в этом главная цель вступительной кампании, при которой реализуется принцип социальной справедливости. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра, председатель государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования Василий Жарко по итогам заседания комиссии, которое состоялось сегодня в КГК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы убедились, что все учреждения образования и комиссии, осуществляющие контроль, готовы к вступительной кампании и понимают стоящие перед нами задачи. А они в заключаются в том, чтобы обеспечить социальную справедливость и чтобы первокурсниками стали самые достойные абитуриенты по уровню знаний. Тогда мы получим хороших специалистов", - сказал Василий Жарко.

Он отметил большую подготовительную работу, которая также была ориентирована на обеспечение равных условий для всех абитуриентов, в частности по изменению содержания тестов. "В прошлом году было проведено бесплатное тестирование, в котором каждый будущий абитуриент мог попрактиковаться работе с картой ЦТ, ознакомиться с вопросами. Мы создали рабочую группу из числа учителей преимущественно общеобразовательных школ (гимназий было очень мало), задача которых была обеспечить содержание тестов на уровне средней школы, а не гимназии. Этим мы создаем равные условия и для лицеистов, гимназистов, и для выпускников деревенских школ", - пояснил Василий Жарко.

Среди новшеств он назвал разрешение сдавать четыре теста, чтобы не зацикливать абитуриента на одной специальности, и ликвидацию определенных льгот для выпускников педагогических классов. "Это было неправильно, когда будущие логопеды и психологи имели право без экзаменов сразу идти в вузы. Они должны доказывать свои знания и уровень подготовки на равных со всеми", - уверен заместитель премьер-министра.

"Жалоб в прошлом году было немного. И сейчас уже поступило одно обращение. Наша задача - рассматривать их объективно и оперативно. Открытость, гласность, законность - вот на чем базируется работа всех участников вступительной кампании", - заключил Василий Жарко.-0-

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вступительная кампания, Жарко
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