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Вблизи расположенных у дорог школ в сентябре установят спидкамы

Общество 22.08.2018 | 14:15
Фото из архива
Фото из архива

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сентябре вблизи расположенных у дорог школ установят спидкамы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила старший инспектор по особым поручениям отдела организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения УГАИ МВД Анна Банадык, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новшеством этого года станет выставление мобильных датчиков контроля скорости на участках дорог и магистральных улиц, которые проходят непосредственно вблизи учреждений образования и не обустроены искусственными дорожными неровностями. Это сдерживающий фактор и для родителей, которые подвозят своих детей к школам, и для других водителей", - отметила Анна Банадык.

Планируется, что датчики будут размещаться у школ в течение сентября. "Размещать их будут во всех областных центрах, а также в населенных пунктах вблизи трасс, где детям приходится переходить оживленные участки дорог", - сказала она. Как подчеркнула Анна Банадык, цель этого новшества - не наказать, а обеспечить безопасность на конкретном участке дороги, который требует дополнительного внимания.

В Минске для размещения спидкамов рассматривается место у 1-й школы на ул.Чкалова, в районе 23-й гимназии на пр.Независимости, вблизи школ на ул.Алибегова, на пересечении пр.Жукова с ул.Глаголева и другие.-0-

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Теги
ГАИ, дороги, школы
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