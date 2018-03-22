Вечер-реквием в память о трагедии Хатыни состоялся в Москве

22 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Трагедию Хатыни и сотен других белорусских деревень, сожженных фашистами в годы Великой Отечественной войны, вспоминали сегодня в Москве. Вечер-реквием "Хатынь - всенародная боль и память" состоялся в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы низко склоняем головы, вспоминая печальную дату в истории белорусского народа - 75-ю годовщину хатынской трагедии", - сказал, открывая мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко. Он отметил, что траурные мероприятия, посвященные этой дате, проходят сегодня по всей Беларуси, ведь тот, кто не помнит своего прошлого, не имеет будущего. "Однако кое-где успели забыть уроки Второй мировой войны, а то и вовсе пытаются обелить нацизм - чуму XX века, - подчеркнул дипломат. - Никогда этим уродливым явлениям не прижиться в Беларуси, в Союзном государстве".

"Сегодня Беларусь, не раз пережившая страдания войн и горечь наземных оккупаций, ассоциируется в Европе с миром и безопасностью, - констатировал Игорь Петришенко. - Надежность минской переговорной площадки, проверенной временем, вселяет уверенность, что именно здесь можно договариваться гасить конфликты. На фоне разгула терроризма, локальных войн, межэтнических и других конфликтов, в котлах которых сжигаются тысячи человеческих жизней, в независимой суверенной Беларуси на протяжении всей ее новой истории вот уже более четверти века сохраняется стабильность, согласие и спокойствие".

Особым символом мученичества назвал хатынскую трагедию заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. По его мнению, необходимо приумножить деятельность по сохранению памяти, по противодействию пересмотру итогов Второй мировой войны. "Чтобы никогда на территории Беларуси и России не было огненных деревень", - сказал он.

Трагедия Хатыни не может оставить никого равнодушным, отметил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он убежден, что подобные памятные вечера заставляют задуматься о многом, в том числе о природе войны, о том, почему человек убивает другого человека.

"Давайте помнить то, о чем часто говорили и до сих пор говорят ветераны: что угодно, лишь бы не было войны, - призвал Григорий Рапота. - В последнее время этот тезис начинает забываться, появляются какие-то иные тезисы, которые, честно говоря, настораживают и огорчают. Поэтому давайте жить так, чтобы не было войны".

На вечере присутствовали министр Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков, российские парламентарии, ветераны, представители интеграционных органов и белорусской диаспоры, дипломаты.-0-