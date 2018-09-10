Ведение оборонительного боя отрабатывают военные во время второго этапа учения

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время второго этапа командно-штабного учения воинские части и подразделения тренируются вести оборонительный бой, обеспечивать живучесть, смену районов сосредоточения, а также выполнять поиск, блокировку и уничтожение незаконных вооруженных формирований (НВФ) при поддержке авиации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"Второй этап командно-штабного учения Вооруженных Сил начался 9 сентября. В данный момент на практике отрабатываются вопросы управления войсками (силами) при отражении возможной агрессии в условиях быстро меняющейся обстановки, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения поставленных задач", - отметили в военном ведомстве.

На полигонах страны артиллерийские подразделения ведут систематические огневые действия в назначенной зоне разведки и поражения (тактические действия), осуществляют смену огневых позиций. ВВС и войска ПВО выполняют задачи по прикрытию группировок войск, ведению воздушной разведки, пресечению доставки грузов для НВФ и диверсионно-разведывательных групп. Подразделения ССО тренируются в ведении контрдиверсионной борьбы с условным противником.

Непосредственно 10 и 11 сентября на полигонах Обуз-Лесновский и Борисовский подразделениями 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад проводится розыгрыш боевых действий по ведению оборонительного боя на рубежах маневренной обороны. Огневую поддержку обороняющихся войск осуществляют подразделения 111-й артиллерийской бригады.

Кроме того, штабом руководства изучаются методы работы командующих, командиров и штабов при управлении войсками в ходе ведения боевых действий.-0-