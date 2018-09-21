21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор velcom с 1 октября повысит тарифы на фиксированную связь (интернет и ТВ для дома, интернет для офиса), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

"С 1 октября изменяется стоимость абонентской платы ряда тарифных планов фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов, включая тарифные планы с телевидением. В среднем она увеличится на 5%", - говорится в сообщении.

Кроме того, произойдет унификация стоимости услуги смены тарифного плана для клиентов Витебской и Гомельской областей.-0-