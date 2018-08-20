Великобритания приветствует высокую степень готовности Беларуси к II Европейским играм

20 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Великобритания приветствует высокую степень готовности Беларуси ко II Европейским играм, которые состоятся в 2019 году в Минске, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Лондоне.

Тема подготовки к играм обсуждалась на встрече посла Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергея Алейника с руководством Британской олимпийской ассоциации. С британской стороны в переговорах приняли участие генеральный секретарь Британской олимпийской ассоциации Билл Свиней, менеджер по подготовке участия британской делегации в Европейских играх Поль Форд, а также директор по развитию олимпийских отношений Жан Патерсон.

Кроме того, стороны обсудили вопросы участия британской спортивной команды в играх, а также развития сотрудничества по линии НОК двух стран.-0-