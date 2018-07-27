27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет МЧС Беларуси сбросил более 50 т воды при тушении пожара в Латвии, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"За вчерашний день были выполнены 20 сливов воды. Это более 50 т. Экипаж сегодня продолжает работы по ликвидации пожара", - проинформировали в МЧС.

Как сообщалось, утром 26 июля вертолет Ми-8 МЧС Беларуси с шестью спасателями на борту вылетел в Латвию для помощи в тушении пожара. Белорусские спасатели заранее изучили местность, определили места забора воды, решили все вопросы по пересечению границы и размещению борта. Днем вертолет приземлился на аэродроме вблизи города Талси, и экипаж приступил к тушению.

Ми-8 оборудован специальным водосливным устройством, он может забирать 2,5 т воды почти из любого водоема. У авиации МЧС Беларуси есть большой опыт тушения пожаров в природных экосистемах в сложных условиях. Помощь в ликвидации очагов огня оказывалась Турции, Греции, России.

Пожар в Талсинском районе начался 17 июля на торфяном болоте, затем огонь перекинулся на лес. Сейчас во многих местах все еще есть очаги горения. В тушении кроме белорусского Ми-8 задействованы два вертолета из Латвии и Литвы.-0-