Викторин: совместный проект по борьбе с нелегальной миграцией - важный шаг в сотрудничестве ЕС и Беларуси

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместный с ЕС проект "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов" - важный шаг в сотрудничестве Беларуси и Европейского союза. Об этом журналистам заявила глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин, передает корреспондент БЕЛТА.

Зарегистрирован проект был в августе этого года. Сегодня в отеле "Пекин" прошла церемония его открытия. Проект финансируется Европейским союзом, а реализуется представительством Международной организации по миграции в Беларуси совместно с МВД и Госпогранкомитетом. Бюджет - 7 млн евро.

Глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин подчеркнула, что потребовалось время, чтобы завершить подготовку. "Сейчас мы уже готовы к реализации. Это важный шаг в сотрудничестве Европейского союза и Беларуси. Мы хотим сделать то, что необходимо для нерегулярных мигрантов. Особенно это касается прав человека, создания необходимых условий для содержания уязвимых групп - беременных женщин, детей и других", - сказала глава представительства.

"Проект предусматривает компонент подготовки и обучения, предоставления юридических консультаций, а также работу по адаптации национального законодательства, чтобы оно соответствовало международным правилам. Мы будем тесно сотрудничать с белорусской стороной", - сообщила Андреа Викторин.

Заместитель Госпогранкомитета Игорь Печень отметил, что ведомство крайне заинтересовано в данном проекте. "Им предусматривается существенно повысить наш потенциал путем реконструкции уже существующих мест содержания нерегулярных мигрантов. Также предусматривается строительство центра для мигрантов в Полоцком пограничном отряде. Это необходимо, только за прошедший период этого года органы пограничной службы на границе и приграничной территории задержали 668 нарушителей - нерегулярных мигрантов из более 60 стран, - информировал Игорь Печень. - Мы констатируем увеличение числа нерегулярных мигрантов более чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом видим, что среди них все чаще встречаются женщины и дети. И мы понимаем, что для мигрантов необходимо создавать условия, которые обеспечивают их права, при необходимости - медицинскую и психологическую помощь. Реализация данного проекта именно это и позволит выполнить".

Кроме этого, в интересах органов пограничной службы предусматривается создание условий для добровольного возвращения мигрантов на родину без депортации. Поставлены пограничникам будут и автомобили, на которых планируется перевозить мигрантов.

Центры для нерегулярных мигрантов, согласно проекту, будут не только построены полностью с нуля, также модернизируют и реконструктивной уже имеющиеся.

На церемонии состоялась презентация проекта, его целей и задач. Был подписан дополнительный протокол к протоколу о намерениях сотрудничества между МВД, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, МОМ, Белорусским обществом Красного Креста и общественным объединением "Белорусское движение медицинских работников" по вопросу мониторинга доступа иностранных граждан и лиц без гражданства к процедуре предоставления статуса беженца или дополнительной защиты в Беларуси.-0-