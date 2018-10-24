24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Въезд грузовиков из Литвы затруднен из-за сбоев в работе информационной системы, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

"В пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, литовской стороной с 23.00 23 октября осуществляется неритмичное оформление грузовых транспортных средств, следующих на въезд в Республику Беларусь, - проинформировали в ГТК. - Это вызвано сбоем в работе информационных систем литовской таможенной службы по подтверждению экспорта (вывоза товаров с территории ЕС)".

По информации ГТК, работа программных продуктов пока не восстановлена, поэтому оформление экспорта сопредельной стороной осуществляется в ручном режиме.

Государственный таможенный комитет просит учитывать данную информацию при пересечении границы.-0-