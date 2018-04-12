Внесены изменения в порядок разработки и финансирования программ научных исследований

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 11 апреля 2018 года №278 вносятся изменения в постановление от 12 августа 2010 года №1196 "О некоторых вопросах регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Документом утверждена новая редакция Положения о порядке разработки, финансирования и выполнения государственных программ научных исследований. Уточнены отдельные формулировки и определения, а также исключены некоторые нормы.

В частности, положением предусмотрено, что предложения о внесении изменений и (или) дополнений в программы научных исследований представляются в соответствии с порядком и типовыми формами, определяемыми НАН Беларуси. Из данного пункта исключено требование о сроке внесения предложений по изменениям, который был определен как "не позднее чем за 45 дней до окончания планового срока выполнения соответствующего задания (этапа) программы". Также отменена норма о внесении соответствующих изменений по итогам первого полугодия и по итогам года.-0-