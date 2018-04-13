Военнообязанные из 37-й отдельной бригады отправились домой

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призванные из запаса военнообязанные, проходившие сборы в 37-й гвардейской отдельной бригаде, сегодня отправились домой, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове по завершении проверочного сбора состоялись проводы призванных из запаса военнообязанных, которые находились в составе 37-й гвардейской отдельной механизированной бригады. В торжественном мероприятии приняло участие руководство Минобороны, представители местных органов власти и военных комиссариатов, руководители предприятий и организаций, чьи работники выполняли задачи, связанные с проверкой Вооруженных Сил. Прошло также чествование отличившихся во время сбора военнослужащих.

Андрей Равков

"В ходе комплексной проверки Вооруженных Сил была проверена система отмобилизования. В рамках этого была сформирована 37-я гвардейская отдельная механизированная бригада. Система сработала отлично", - сказал министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Андрей Равков награждает отличников службы.

Он поблагодарил присутствующих за их профессионализм. "Вы в кратчайшие сроки восстановили навыки и знания, которые получили в различных структурах. Благодаря этому вы достойно выполнили задачу. Бригада была признана боеспособной", - отметил министр.

Андрей Равков подчеркнул особую роль женщин. "Мы впервые за 25 лет отмобилизовали женщин. Они встали в строй и выполнили те задачи, которые на них возлагаются в военное время", - сказал министр.

Военнослужащая Дарья Хорук прощается со своим командиром.

Как сообщалось, проводимая Государственным секретариатом Совета Безопасности проверка боеготовности Вооруженных Сил завершается. Все задачи, которые планировались на эту проверку, отработаны.-0-

Демобилизованные военнослужащие едут домой со сборов.

Фото Виталия Арешко