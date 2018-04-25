25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные атташе 11 стран ознакомятся с белорусским опытом в сфере судебной экспертизы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Анна Жданова.

Госкомитет судэкспертиз 27 апреля посетят представители Венесуэлы, Вьетнама, России, США, Польши, Норвегии, Украины, Германии и других стран. Они ознакомятся с лабораториями центрального аппарата комитета, где исследуются наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, нефтепродукты, проводятся взрывотехнические, пожаротехнические, а также баллистические экспертизы. Гости посмотрят работу автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы "Дакто-2000", ознакомятся с техническими средствами проведения экспертиз документов и денежных знаков, продукцией РУП "Белсудэкспертобеспечение". Во время визита будут обсуждаться вопросы сотрудничества с судебными экспертами правоохранительных ведомств иностранных государств, перспективы обмена опытом и взаимодействия.

В январе этого года Госкомитет посетил военный и военно-воздушный атташе при посольстве Китая. Обсуждались вопросы сотрудничества с экспертными учреждениями этой страны. В результате 19 апреля в Минске подписан меморандум о сотрудничестве в сфере судебно-экспертных наук с Центром вещественных доказательств Министерства общественной безопасности Китая.

В Беларуси объединили судебных экспертов в единое ведомство. Результатам реформирования судебно-экспертной сферы республики не раз давалась высокая оценка различными иностранными делегациями, которые единогласно признают успешность белорусской модели и все чаще посещают комитет. Так, недавно прошла международная научно-практическая конференция "Евразийское партнерство судебных экспертов: вызовы, проблемы, пути решения и перспективы развития". В ее работе приняли участие представители более 30 экспертных учреждений из более чем 20 государств.-0-