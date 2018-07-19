Военные Беларуси и России соревнуются в прыжках с парашютом под Псковом

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные принимают участие в открытом чемпионате Вооруженных Сил России по парашютному спорту, который проходит 19-26 июля на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии под Псковом (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Участниками чемпионата стали около 100 спортсменов высшего класса, которые будут прыгать из вертолета Ми-8 с высот 1-3 тыс. м.

"Нашу сборную представляют военнослужащие сил специальных операций Вооруженных Сил. Парашютисты будут бороться за звание лучших в личном и командном первенстве в упражнениях индивидуальной и командной точности приземления, индивидуальных, а также групповых акробатических прыжках. Эти соревнования являются отличной возможностью обмена опытом между спортсменами, а также стимулом для совершенствования своего профессионального мастерства", - отметили в военном ведомстве.-0-