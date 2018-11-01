Волонтерство пожилых станет важным компонентом Национальной стратегии активного долголетия

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важной составляющей создаваемой в Беларуси Национальной стратегии активного долголетия станет вовлечение пожилых людей в волонтерскую работу по принципу "равный равному". Об этом заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак заявил журналистам перед открытием IV Республиканского социального форума в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стратегия активного долголетия должна определить направления работы с пожилыми людьми. Это сохранение активности после окончания профессиональной деятельности (может быть, даже переподготовка для новой работы), создание условий для совместного интересного досуга и обучения, например, компьютерным технологиям (у нас есть такие примеры в Минске, Гомеле, Солигорске и других городах: университеты третьего возраста). Очень важно развитие волонтерского движения, чтобы пожилые люди были вовлечены в работу со сверстниками по принципу "равный равному". Для активного долголетия очень важно, чтобы человек не оставался один в четырех стенах, больше общался", - сказал Александр Румак.

Он отметил, что благодаря партнерству, в том числе с негосударственным сектором, развиваются формы вовлечения пожилых в активную общественную работу, волонтерство. "В этом активно помогает Красный Крест, с которым реализуются различные проекты по развитию инициатив на местном уровне. Задействуется потенциал неравнодушных и заинтересованных пожилых людей в улучшении жизни в своей местности", - пояснил замминистра.

Также он подчеркнул важность доступности культурных и спортивных учреждений для пожилых людей, развитие дисконтных программ и акций для этой категории граждан. И, конечно, развитие услуг как территориальными центрами социального обслуживания, так и на основе социального заказа. Особенно это важно для решения проблем деменции: чтобы люди, которым требуется специализированный уход, могли получать его в домашних условиях, а не в соцучреждениях. Сегодня, например, услугу сопровождаемого проживания, по словам Александра Румака, получают примерно 90 тыс. одиноких пожилых граждан.

Стратегию активного долголетия будет разрабатывать научно-исследовательский институт Минтруда и соцзащиты в 2019 году. Однако это комплексный документ, и предполагается межведомственное участие - будут включены предложения Минобразования, Минздрава (гериатрической службы), Министерства спорта и туризма и других.

IV Республиканский социальный форум - 2018 "Развитие межведомственного и межсекторального сотрудничества как условие обеспечения системного подхода в решении социальных задач" проходит в Минске 1-2 ноября. В нем участвуют международные эксперты, представители Министерства труда и социальной защиты, белорусских общественных организаций, таких как ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам".-0-