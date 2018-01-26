Вопрос об увеличении размера пособия по безработице пока не рассматривается - Минтруда

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос об увеличении размера пособия по безработице в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году правительством прорабатывались и были внесены предложения по внедрению системы страхования от безработицы, по увеличению размера пособия, но на данном этапе пока эти меры преждевременные. В настоящее время вопрос об увеличении размера пособия по безработице правительством не рассматривается", - пояснил Андрей Лобович.

Поэтому декретом №1 и предложена двухуровневая система рассмотрения при формировании баз незанятых в экономике, добавил первый замминистра. Местные органы власти проанализируют ситуацию каждого человека, выяснят его социальный статус, и только после отработки на местах будут формироваться списки на основе решений местных органов власти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.-0-