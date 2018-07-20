Возможности ПЭТ-диагностики в Беларуси намерены использовать при болезнях Альцгеймера и Паркинсона

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси возможности ПЭТ-диагностики намерены использовать при болезнях Альцгеймера и Паркинсона. Об этом во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщил заведующий лабораторией позитронно-эмиссионной томографии и компьютерной диагностики Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Олег Барановский.

По его словам, применение ядерной медицины в неврологии до открытия Республиканского центра позитронно-эмиссионной терапии было единичным. В настоящее время в ПЭТ-центре исследования в области неврологии постепенно набирают объемы. Увеличивается число обследований пациентов, связанных с онкологической патологией центральной нервной системы, осуществляется диагностика пациентов с эпилепсией - более 50 человек с этим заболеванием уже прошли обследование в центре.

"В дальнейшем планируем определить потенциальные направления использования возможностей ПЭТ-диагностики при болезни Альцгеймера и Паркинсона, - проинформировал Олег Барановский. - Дело в том, что для диагностики этих заболеваний надо иметь очень большой опыт работы, без которого установить диагноз практически невозможно. Мы постепенно этот опыт нарабатываем и имеем практически все возможности для воплощения наших планов в жизнь. Это может изменить тактику лечения и привести к раннему эффекту".

Изотопные лаборатории в основном располагаются на базе онкологических учреждений по всей республике, за исключением Минска, в котором достаточно много таких лабораторий в клинических больницах. "Естественно, превалируют онкологические пациенты, с учетом той практики и подходов, которые нам остались со времен Советского союза. Это можно сказать в отношении достаточно дорогих и специфических методов, например, таких как сцинтиграфия", - отметил он.-0-

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