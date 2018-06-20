Возможности помощи вынужденным мигрантам в Беларуси расширились - Бушарди

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменение законодательства Беларуси в 2017 году расширило возможности по предоставлению помощи вынужденным переселенцам. Об этом сообщил сегодня журналистам представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Жан-Ив Бушарди, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одно из главных достижений страны, на наш взгляд, в том, что в июле 2017 года вступила в силу новая редакция закона о вынужденных мигрантах. Упростилась процедура обращения за предоставлением защиты. Лица, которые находятся в компетенции УВКБ ООН, получили больше прав, их положение в стране улучшилось. Граждане Украины, получившие дополнительную защиту, теперь имеют право наравне с гражданами Беларуси на получение всех видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения на бесплатной основе", - привел примеры Жан-Ив Бушарди.

По его словам, только в прошлом году страна приняла ходатайства о предоставлении защиты от 748 иностранных граждан, большинство которых - из Украины, Ирака, Сирии. Это количество немногим меньше того, что было в 2016 году. УВКБ ООН и партнеры работали индивидуально с каждым из ходатайствующих и теми, кто приехал в Беларусь ранее, оказывая адресную помощь наиболее уязвимым. Посредством партнеров из числа неправительственных организаций УВКБ ООН предоставляет бесплатные консультации по правовым вопросам, гуманитарную, социальную помощь уязвимым категориям, содействие в оплате аренды жилья. Проведен ряд круглых столов во всех областных центрах Беларуси для содействия трудоустройству вынужденных переселенцев. Жан-Ив Бушарди поблагодарил государственные органы, партнеров, как международных, так и внутри страны, послов доброй воли, а также простых граждан Беларуси за всестороннюю помощь людям, вынужденным искать убежище за пределами своей родины.-0-