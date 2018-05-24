Впервые испытания на право награждения знаком "Доблесть и мастерство" на полигоне Лосвидо проходила женщина

24 мая, Витебский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Впервые испытания на право награждения нагрудным знаком "Доблесть и мастерство" проходила женщина. Об этом сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко, передает корреспондент БЕЛТА с полигона Лосвидо, где сегодня проходит последний этап испытаний.

"Особенность испытаний нынешнего года заключалась в том, что впервые в них принимала участие женщина. Она достойно преодолела этапы теории, практики, но не прошла движение по азимутам с выходом на точку сбора", - отметил Вадим Денисенко.

Как выяснила корреспондент БЕЛТА, участвовавшая в испытаниях Светлана Капустина служит в 91-м батальоне охраны и обслуживания командования сил специальных операций. Она начала готовиться за полгода. С успехом преодолев первые два этапа, на одном из заключительных элементов последнего (выполнение комплексной боевой задачи) девушка не уложилась во временной норматив. Однако в следующем году Светлана твердо намерена вновь проверить свои силы.

За волю к победе начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев наградил военнослужащую именными часами.

Испытания военнослужащих на право награждения нагрудным знаком "Доблесть и мастерство" проходят в пункте постоянной дислокации 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и на полигоне Лосвидо с 21 мая. Они включают проверку теоретических знаний, практическое выполнение нормативов по предметам боевой и специальной подготовки, десантирование, ориентирование на незнакомой местности, преодоление специальной полосы препятствий, а также проведение спарринг-боев. В этом году в испытаниях участвуют около 100 военнослужащих - представители сил специальных операций ВС, Западного оперативного командования, российские военнослужащие. Торжественная церемония награждения состоится 25 мая.-0-