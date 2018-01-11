Врачами общей практики к концу года должны работать 60% специалистов первичной медпомощи

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачами общей практики к концу 2018 года должны работать 60% специалистов первичной медпомощи, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Татьяна Мигаль.

"На данный момент более 40% специалистов первичной медпомощи прошли подготовку для работы врачом общей практики, что соответствует планам госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность в Республике Беларусь", - сказала Татьяна Мигаль. Предусмотрен поэтапный переход на общеврачебную практику. К концу 2018 года врачами общей практики должны работать 60% специалистов системы оказания первичной медпомощи, к концу 2019-го - 80%, 2020-го - 100%.

Замена терапевта на врача общей практики не будет проводиться автоматически, отметила Татьяна Мигаль. Подготовка прежде всего предполагает овладение врачом дополнительных практических навыков. Врач общей практики должен уметь диагностировать и оказывать медпомощь при заболеваниях глаз, уха, горла, носа, кожных и венерических, психических, инфекционных болезнях, заболеваниях женских половых органов и молочной железы и др. Он должен знать способы оказания медпомощи при болезнях системы кровообращения, кроветворения, органов дыхания, пищеварения, мочевой, эндокринной систем, суставов и соединительной ткани. Такой врач умеет выполнять подбор очков, промывание слухового прохода, измерение внутриглазного давления, ЭКГ и др.

Этот специалист широкого профиля должен знать факторы риска социально значимых заболеваний, способы их своевременной коррекции, подчеркнула Татьяна Мигаль. Он владеет вопросами профилактики, медицинской реабилитации, экспертизы, паллиативной помощи. Врач общей практики должен быть готов к оказанию медпомощи всем членам семьи независимо от пола, возраста и типа проблем.

Одним из главных принципов является работа в команде. В нее войдут помощник врача и медсестра.-0-