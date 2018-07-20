ВС ориентирует суды на оперативное рассмотрение инвестиционных споров

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд ориентирует суды на оперативное рассмотрение инвестиционных споров. Об этом заявил заместитель председателя ВС Беларуси, председатель судебной коллегии по экономическим делам Юрий Кобец во время выездного заседания коллегии, которое проходило в СЗАО "БЕЛДЖИ".

На заседании Юрий Кобец затронул тему скорости защиты нарушенных прав сторон при рассмотрении таких споров. "Мы не можем позволить себе в нынешних условиях, когда жизнь, экономика настолько мобильна, месяцами рассматривать экономические споры, особенно это касается инвестиционных споров", - сказал зампредседателя ВС. Несмотря на достаточно жесткое процессуальное регулирование сроков рассмотрения дел, на практике порой вынесение решений откладывается по тем или иным основаниям.

Юрий Кобец обратил внимание на недопустимость формального рассмотрения дел. "Мы ни в коем случае не можем быть формальными", - добавил он.

Выездное заседание судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда было посвящено совершенствованию законодательства об инвестиционной деятельности, судебной защите прав и законных интересов инвесторов, правоприменительной судебной практике рассмотрения инвестиционных споров.-0-