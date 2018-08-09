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"Все говорят - начинай новую жизнь в Минске!" 60-ю квартиру от "Евроопт" выиграл хирург Александр Филатов из Гомеля

Общество 09.08.2018 | 13:26
Гомель или Минск? Этот вопрос Александру Филатову еще предстоит решить
Гомель или Минск? Этот вопрос Александру Филатову еще предстоит решить

Врачи известны своей невозмутимостью в любых жизненных ситуациях. Но если эта "ситуация" - выигрыш квартиры в Минске? Согласитесь, тут даже самый хладнокровный будет радоваться, как ребенок. Даже если это опытный хирург, как вышло в юбилейном, 80-м, туре игры "Удача в придачу!" от "Евроопт".

"По роду деятельности я уже давно перестал на что-то эмоционально реагировать, но эти эмоции были ну очень интересные!" - признался Александр Филатов сразу после розыгрыша суперпризов, который состоялся в этот вторник, 7 августа, в столичном "Е-сити" на ул. Денисовской, 8. Еще бы - такой шанс выпадает редким счастливчикам. И особенно приятно, когда судьба проявляет щедрость к человеку, который спасает жизнь другим!

Все возможные оттенки радостных эмоций - от шока и недоверия до восторга - испытали в этот вторник и еще пятеро покупателей торговой сети - им по итогам розыгрыша достались яркие и модные кроссоверы "Ниссан Джук". Крупно повезло двум жителям Витебска - юрисконсульту Наталье Волынец и офицеру силовых структур Юрию Орлову, а также главному бухгалтеру Татьяне Теслюк из Минска, пенсионерке Людмиле Веремьевой из города Круглое Могилевской области и водителю Александру Смалю из Бреста. Кстати, один из новеньких внедорожников помогла выиграть покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка"!

Сегодня атмосфера в минском "Е-сити" царила самая праздничная – здесь наградили победителей 80-го тура игры <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex>
Сегодня атмосфера в минском "Е-сити" царила самая праздничная – здесь наградили победителей 80-го тура игры "Удача в придачу!"

В это солнечное утро четверга, 9 августа, главные счастливчики юбилейного тура из всех уголков нашей страны собрались в том же минском "Е-сити", где во вторник их выбрала фортуна, чтобы в торжественной обстановке, под громкие аплодисменты близких и салют из конфетти, получить ключи от выигранных квартиры и автомобилей! Приятным бонусом стал тот факт, что платить налоги за выигранные суперпризы им не придется - "Евроопт" уже позаботился об этом, внеся необходимую сумму в бюджет. А это, на минуточку, более 5 тыс. рублей за каждый автомобиль и свыше 18 тыс. рублей за квартиру!

Александр Филатов, принимая ключи из рук руководителя пресс-службы компании "Евроопт" Егора Хрусталева, не скрывал волнения. С сегодняшнего дня квартира в престижном районе Минска, по адресу улица Ильянская, 10, принадлежит ему! "В "Удачу в придачу!" играю тура с 10-го, уже вошло в какую-то традицию: идешь, покупаешь то, что тебе нужно, и берешь любой "товар удачи". На прошлой неделе, по-моему, это была… аджика! Не знаю почему, но захотелось именно ее, - смеясь, вспоминает Александр. - Навскидку за прошлую неделю получилось больше игровых 10 кодов. Еду с дачи - и тут звонок! Честно говоря, первая эмоция была, что это розыгрыш, и кто-то из друзей решил прикольнуться, но потом стали звонить родственники, и я понял, что все серьезно!"

Ключи главному счастливчику недели вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев
Ключи главному счастливчику недели вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев

А уже совсем скоро победитель вместе с родными смог оценить выигранное жилье лично, пройтись по светлым и просторным комнатам, выглянуть в окна на балконе и по-хозяйски прикинуть будущую обстановку в квартире. Теперь Александру предстоит решить важный для себя вопрос: переехать в Минск или остаться жить в Гомеле? В столице он учился 6 лет, и здесь у него осталось немало знакомых, а в Гомеле - живут родители и брат, есть собственная квартира и любимая работа в областной клинической больнице. "Все говорят - езжай в Минск и начинай новую жизнь, но такой вопрос за одну секунду не решишь, - делится своими размышлениями Александр. - Еще буду думать, как лучше поступить, варианты развития событий могут быть абсолютно разные! Шанс выпал уникальный!"

Выигрыш квартиры открывает перед Александром Филатовым отличные перспективы! "Шанс выпал уникальный!"
Выигрыш квартиры открывает перед Александром Филатовым отличные перспективы! "Шанс выпал уникальный!"

А задуматься действительно есть о чем, ведь новостройка с квартирой расположена в бесспорно замечательном месте, с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением. Есть где прогуляться и отлично провести время, взять хотя бы расположенные в шаговой доступности водохранилище "Дрозды" и спортивно-культурный комплекс "Минск-Арена". Да и стоимость квартиры впечатляет - около 123 тыс. рублей, или более $60 тыс. в эквиваленте. Так что, даже если Александр решит пока не менять место жительства, то выигранной недвижимостью можно очень выгодно распорядиться, например, сдать в аренду или продать. Вариантов действительно множество!

Квартира в Минске – это не только "квадратные метры", но и всегда большие перемены к лучшему!
Квартира в Минске – это не только "квадратные метры", но и всегда большие перемены к лучшему!

Остались довольны переменами в жизни и победители, которые с этого дня официально стали владельцами новеньких "Ниссан Джук" с автоматической коробкой передач и стоимостью более 35 тыс. рублей каждый. Всю минувшую неделю эти машины были припаркованы у "Е-сити", а сегодня после церемонии награждения разъехались в самые разные уголки нашей страны, увозя счастливых покупателей домой.

Еще пять счастливчиков получили ключи от новеньких внедорожников "Ниссан Джук"!
Еще пять счастливчиков получили ключи от новеньких внедорожников "Ниссан Джук"!

Яркий, желтый, как теплое августовское солнышко, "Ниссан Джук" достался прямо ко дню рождения Татьяне Теслюк из Минска, главному бухгалтеру одной из частных столичных компаний.

Татьяна Теслюк свою удачную покупку сделала, не выходя из дома! "Только "Е-доставкой" и пользуюсь, очень нравится этот сервис!"
Татьяна Теслюк свою удачную покупку сделала, не выходя из дома! "Только "Е-доставкой" и пользуюсь, очень нравится этот сервис!"

"Мы как раз хотели поменять автомобиль, наш уже старый, думали, как лучше сделать, взять в кредит или лизинг… И тут такая новость! У меня еще как раз день рождения 18 августа - так что все очень вовремя, - чуть смущенно рассказывает счастливая Татьяна. - Играю давно и регулярно, и многие даже смеялись, что я такая настойчивая, так верю в свой выигрыш, и тут во вторник я всем сообщаю такую новость! Первый вопрос был: "Ты что, врешь?" Никогда в жизни мне не везло ни в одной лотерее, хотя я участвовала, кажется, во всех. Но вот, наконец-то, и мне подфартило!"

Кстати, свою удачную покупку Татьяна сделала, даже не выходя из дома! "Только "Е-доставкой" и пользуюсь, потому что поблизости нет "Евроопт". Мне удобно, что все привозят домой, ту же воду тяжелую. Очень нравится сервис! Каждую неделю закупаюсь и обязательно беру "товар удачи". На прошлой неделе покупки были две - в одной "товаром удачи" стала сахарная пудра, а во второй майонез. Что именно принесло победу, даже не знаю!" - улыбается она. Да это уже и не важно - главное, в руках ключи от заветного авто!

И, между прочим, это уже 29-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах покупки с доставкой на дом помогли выиграть три квартиры в Минске!

Отдельного внимания достойна и история ранее воспитательницы детского сада, а теперь пенсионерки Людмилы Веремьевой из города Круглое Могилевской области - новоиспеченной владелицы белоснежного "Ниссан Джук". Свою удачу она приманила… водительскими правами мужа!

Людмила Веремьева удачу приманила … водительскими правами мужа! "Положили права на стол перед телевизором и стали выбирать цвет машины. Понравилась как раз белая!"
Людмила Веремьева удачу приманила … водительскими правами мужа! "Положили права на стол перед телевизором и стали выбирать цвет машины. Понравилась как раз белая!"

"Играем года 1,5 и всегда смотрим розыгрыши, каждую игру! Вот и в этот раз сели с мужем перед телевизором, положили водительские права на стол и стали выбирать цвет машины. Понравилась как раз белая! - смеется она. - И тут видим - наша фамилия на экране, потом звонок… Буря эмоций! Так кстати все получилось, как раз собирались покупать машину, думали, где взять деньги на это. Удачной стала перловая крупа! Теперь будем в "Евроопт" ходить за квартирой!"

Ключи от элегантного серого авто сегодня вручены Наталье Волынец из Витебска, юрисконсульту группы по работе с расчетными центрами в областном расчетно-справочном центре.

Наталья Волынец: "Мы так обрадовались с мужем, наконец-то машина в доме появилась! Не знаю, сколько бы еще копили, если бы не выигрыш"
Наталья Волынец: "Мы так обрадовались с мужем, наконец-то машина в доме появилась! Не знаю, сколько бы еще копили, если бы не выигрыш"

"Постоянно хожу только в "Евроопт", за два года уже выигрывала два раза по 10 рублей, два раза 5 рублей и один раз 2 рубля на телефон. Но что можно выиграть автомобиль - не ожидала, так что был большой-большой сюрприз! Мы так обрадовались с мужем, наконец-то машина в доме появилась! Не знаю, сколько бы еще копили, если бы не выигрыш. Причем мечтала я как раз о такой, у нас есть маленькая дочка, и семейный внедорожник - это самое то! Василиса, когда узнала, первым делом спросила: "Мама, когда мы уже поедем забирать нашу машину?" - смеется победительница.

Ну а еще два автомобиля в 80-м туре выиграли представители сильного пола. Профессиональным взглядом оценил свой новенький внедорожник Александр Смаль, водитель из Бреста. С этого дня его личный автопарк пополнился "Ниссан Джук" яркого желтого цвета!

Александр Смаль: "Буквально два месяца назад купили автомобиль, конечно, не новый, а теперь выиграли машину прямо из салона!"
Александр Смаль: "Буквально два месяца назад купили автомобиль, конечно, не новый, а теперь выиграли машину прямо из салона!"

"Буквально два месяца назад купили автомобиль, конечно, не новый, а теперь выиграли машину прямо из салона! - поражается такой удаче Александр. - Конечно, будем тот продавать и ездить на выигранном, новая машина есть новая, да еще такая счастливая! Не ожидал, что удача придет ко мне прямо в руки, и я выиграю такой приз. А ведь купил обычное печенье - лежало на кассе, и почему-то я выбрал именно его. Так что играть стоит однозначно, а вдруг повезет?!"

Что касается синего "Ниссан Джук", то он отныне станет надежным помощником и другом для супругов Юрия и Оксаны Орловых из Витебска, счастливых родителей трех сыновей. Для этой большой семьи вместительный внедорожник - прекрасный вариант!

Вместительный "Ниссан Джук" станет надежным помощником для многодетной семьи Орловых. "Автомобиль нам был очень нужен!"
Вместительный "Ниссан Джук" станет надежным помощником для многодетной семьи Орловых. "Автомобиль нам был очень нужен!"

В день награждения Юрий находился в командировке, и автомобиль по доверенности вручили его супруге Оксане. "Второй автомобиль в семье был очень нужен, детей возим на разные секции, тренировки, занятия, есть у нас и дача за городом, - рассказала она. - Играем с самого начала, "товар удачи" берем постоянно, как говорится, на русский авось, но до этого выигрывали только 5 рублей и 2 рубля. А что в этот раз принесло удачу, даже и не помним, может, шоколадка, но главное, этот товар для нас оказался действительно счастливым!"

За 80 туров с февраля 2016 года в игре "Удача в придачу!" от торговой сети "Евроопт" разыграно и вручено уже 60 столичных квартир и 231 новенький автомобиль, а в целом своих обладателей за это время нашли более 2,1 млн различных призов!

А удача продолжает дарить шансы на победу покупателям магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". В понедельник, 6 августа, был дан старт начислению игровых кодов 81-го тура "Удача в придачу!". А уже 14 августа все те, кто собрал хотя бы один игровой код в период с 6 по 12 августа включительно, смогут бросить вызов своей удаче.

Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 14 августа. Запасайтесь игровыми кодами!
Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 14 августа. Запасайтесь игровыми кодами!

Чем предстоящий вторник обернется для вас? Квартирой в новостройке Минска? А может, одним из пяти авто "Ниссан Джук"? Будет разыграно еще и более 20 000 денежных призов. Разве это не повод просто захватить "товар удачи", совершая самые привычные покупки для себя и своей семьи?

Просто дайте своей удаче шанс - оно того стоит!

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