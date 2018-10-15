Вузы Беларуси и Турции обсуждают создание совместных образовательных программ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит в Беларусь делегации Анкарского университета, старейшего турецкого вуза, проходит 15-17 октября во главе с вице-ректором Айханом Эльмалы. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

Целью визита является посещение ведущих вузов Беларуси. Так, 15 октября состоялась встреча турецкой делегации с руководством БГУ. Стороны рассмотрели приоритетные формы и направления межвузовского взаимодействия, обменялись мнениями по реализации конкретных мероприятий по сотрудничеству на ближайшую перспективу. Обсуждены также варианты создания совместных образовательных программ, включая совместный Центр доуниверситетской подготовки с целью организации подготовки турецких граждан для поступления в учреждения высшего образования Беларуси.

На встречах с руководством факультетов доуниверситетского образования, международных отношений, радиофизики и компьютерных технологий, биологического факультета турецкая делегация ознакомилась с образовательными программами и научно-исследовательскими разработками белорусских коллег.

С учетом широкого профиля Анкарского университета на 16 октября запланированы встречи с руководством БНТУ, БГТУ и БГМУ.

Кроме того, 17 октября состоится встреча в Министерстве образования Беларуси для обсуждения вопросов в сфере высшего образования.-0-

Фото посольства Беларуси в Турции