17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вузы Беларуси заканчивают прием документов на бюджетные места у абитуриентов, сообщает БЕЛТА.

В последний день приемные комиссии будут работать в штатном режиме до 18.00.

С 18 июля начинаются вступительные испытания, проводимые непосредственно в учреждениях образования (по творчеству, физической культуре, а также для абитуриентов, поступающих для получения высшего образования в сокращенный срок на основе среднего специального образования). Все вступительные испытания организованы только в одну сессию, как для тех, кто поступает за счет средств бюджета, так и на платной основе. Поэтому абитуриенты, которые сдают внутренние вступительные испытания в вузе, вне зависимости от того, поступают они на бюджет или на платное отделение, также подают документы до 17 июля включительно.

Зачисление на бюджет продлится по 28 июля, в силовых вузах - по 24-е, в творческих - по 28 июля.

Прием документов на вакантные бюджетные места дополнительного набора в дневной и заочной формах в большинстве вузов пройдет с 30 июля по 1 августа. Информация о наличии вакантных мест допнабора будет размещена на сайтах вузов до 29 июля.

Прием документов на обучение на условиях оплаты в очной (дневной, вечерней) или заочной, в том числе дистанционной, формах для абитуриентов, не сдающих внутренние вступительные испытания, проводится с 12 июля по 4 августа (в силовые вузы - 12-31 июля, в творческие - с 12 июля по 2 августа). Завершится приемная кампания в вузы 6 августа - последний день зачисления на платной основе.

Подробная информация о вступительной кампании в учреждениях высшего, среднего специального и профессионального образования Беларуси представлена на портале Министерства образования, а также на сайтах учреждений образования.-0-