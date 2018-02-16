Выявляемость преступлений сексуального характера в отношении детей заметно выросла - МВД

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных преступлений сексуального характера в отношении детей за последние пять лет в Беларуси увеличилось в 15 раз. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (ГУНиПТЛ) МВД Беларуси Дмитрий Цаюн.

При этом он отметил, что выявляемость подобных преступлений связана с изменением подходов в работе правоохранителей. "Раньше такие преступления выявлялись, исходя из поступившего в милицию от родителей или родственников заявления. В 2013 году нам были выделены дополнительные полномочия, поскольку в этой сфере высокая латентность преступлений: не все родители пойдут писать заявление, дабы не придавать огласке эти обстоятельства, - сказал Дмитрий Цаюн. - С тех пор работа по данному вектору откорректирована: мы пошли в учреждения образования, здравоохранения, в те области, где могут помочь выявить пострадавших".

Старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУНиПТЛ Виталий Кульбицкий привел в подтверждение цифры: за 2017 год подразделениями по наркоконтролю установлено 439 потерпевших и 247 подозреваемых по таким преступлениям.

"Сексуальные действия в отношении детей чаще всего совершают их взрослые знакомые либо родственники. По результатам наших исследований - до 80% случаев. Одним из проявлений такого вида насилия является инцест. В большинстве случаев взрослый манипулирует сознанием ребенка", - отметил Виталий Кульбицкий.

На рост выявленных преступлений сексуального характера в отношении детей также повлияло широкое распространение интернета, посредством которого педофилы зачастую и реализуют свои потребности. Файлообменные пиринговые сети особенно часто используются для передачи порнографических материалов с участием детей. "В Беларуси количество выявленных преступлений, связанных с детской порнографией, возросло почти в 9 раз. В белорусском сегменте интернета подобные материалы практически отсутствуют. Как правило, такая продукция размещается на зарубежных доменных ресурсах", - добавил он.

Сегодня в Минске проходит международная конференция "Противодействие торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей: опыт Беларуси и зарубежных стран" с участием представителей Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного комитета, министерств образования и здравоохранения, иностранных дел Беларуси, а также международных и общественных организаций, экспертов из Эстонии, Молдовы, Украины. Мероприятие организовано МОО "Гендерные перспективы" по проекту международной технической помощи "Государственно-общественное партнерство по выполнению международных обязательств Республики Беларусь в сфере противодействия торговле людьми и защиты прав женщин" при поддержке Министерства иностранных дел и по делам Содружества Наций Великобритании.-0-