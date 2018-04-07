7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускники агроклассов получат льготы при поступлении в вузы на сельхозспециальности. Об этом и других новых подходах в подготовке кадров для аграрной отрасли рассказали корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Минсельхозпрод совершенствует отбор профессионально ориентированных абитуриентов, знакомых с сельским укладом жизни и знающих проблемы сельскохозяйственного производства, для поступления в аграрные вузы. Для этого с Министерством образования проработан вопрос открытия в новом учебном году в школах профильных классов аграрной направленности. В таких агроклассах через факультативные занятия учащиеся получат представление о современном сельском хозяйстве, что немаловажно для принятия решения при выборе будущей профессии.

"Выпускники, окончившие такие классы, будут иметь возможность поступать в аграрные вузы на сельскохозяйственные специальности на льготных условиях", - сказали в министерстве.

Будут пересмотрены учебные планы и программы подготовки специалистов в аграрных вузах и колледжах в части введения на первом курсе учебных ознакомительных практик, а также увеличено количество практических занятий на производстве. "Это позволит обучающимся на начальном этапе учебы более глубоко познать особенности будущей профессии и оценить свои возможности", - считают в министерстве.

На базе передовых сельскохозяйственных организаций планируется создать школы, в которых перспективная студенческая молодежь будет изучать современные технологии, приобретать практические навыки работы при участии опытных руководителей этих хозяйств.

Для улучшения практико-ориентированной подготовки специалистов утверждены новые образовательные стандарты, учебные планы и программы, которые с 2013 года внедрены в учебный процесс в аграрных вузах. В них предусмотрено увеличение учебного времени на практические и лабораторно-практические занятия, учебные и производственные практики. В итоге практическая составляющая по ряду специальностей достигла 70%. Первые специалисты, обучавшиеся по практико-ориентированным учебным планам и программам, уже распределены на работу и придут на производство в этом году.

По информации Минсельхозпрода, благодаря проделанной работе по закреплению кадров на селе отток молодых специалистов приостановлен. Так, в 2017 году после обязательной работы по распределению в сельскохозяйственных организациях страны продолжали работать 56% специалистов с высшим образованием (в 2014 году - 49%, в 2008 году - 35%).

В 2017 году во все учреждения высшего образования страны зачислено 2457 студентов на условиях целевой подготовки специалистов, из них в 4 аграрных вуза - 1025 человек (42% от общего количества целевиков).-0-